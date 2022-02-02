КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.318000 грн за доллар;

31.887500 грн за евро;

0.369480 грн за российский рубль;

38.172700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 февраля курс доллара и фунта упал, евро и рубля вырос:

-0.137 грн за доллар;

+0.141 грн за евро;

+0.003 грн за российский рубль;

-0.010 грн за фунт стерлингов.