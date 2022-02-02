Новости: Экономика
2 февраля 2022, 06:40 • Юлиана Росковинская • 7425
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,31 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.318000 грн за доллар;
31.887500 грн за евро;
0.369480 грн за российский рубль;
38.172700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 февраля курс доллара и фунта упал, евро и рубля вырос:
-0.137 грн за доллар;
+0.141 грн за евро;
+0.003 грн за российский рубль;
-0.010 грн за фунт стерлингов.
Источник: УНН
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