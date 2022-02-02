Новости: Политика
2 февраля 2022, 07:25 • Юлиана Росковинская • 11190
Сегодня премьер-министр Нидерландов прибудет в Киев
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, в Киев прибудет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.
Детали
Встреча Зеленского и Рютте запланирована на 11:50.
Тема переговоров не уточняется. Визит будет происходить на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.
Напомним
Премьер-министр Великобритании посетил Софийский собор.
Источник: УНН
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