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Сегодня премьер-министр Нидерландов прибудет в Киев

Сегодня премьер-министр Нидерландов прибудет в Киев

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, в Киев прибудет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Детали

Встреча Зеленского и Рютте запланирована на 11:50.

Тема переговоров не уточняется. Визит будет происходить на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Напомним

Премьер-министр Великобритании посетил Софийский собор.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нидерланды
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