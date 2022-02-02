Сегодня премьер-министр Нидерландов прибудет в Киев

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, в Киев прибудет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Детали

Встреча Зеленского и Рютте запланирована на 11:50.

Тема переговоров не уточняется. Визит будет происходить на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Напомним

Премьер-министр Великобритании посетил Софийский собор.