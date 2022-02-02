ДТП с грузовиком в Днепре: погибли два человека

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Детали

2-го февраля в 00:52 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в результате ДТП людей зажало в конструкциях поврежденного автомобиля.

По вызову были направлены дежурные отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля “Chery Tiggo” и грузовика “Renault Magnum”. Столкновение транспортных средств произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского.

На момент прибытия спасателей к месту происшествия, работниками экстренной медицинской помощи был госпитализирован пострадавший пассажир автомобиля “Сһегу” в Городскую клиническую больницу № 16.

Чрезвычайники с помощью буксировочного троса вытащили машину из под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек. Также, произвели отключение аккумуляторных батарей с транспортных средств для предотвращения возгорания автомобилей.



К оказанию помощи привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним

За выходные в Киевской области произошло 80 ДТП.