Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,1375  EUR: 31,89 0,1411 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8100

ДТП с грузовиком в Днепре: погибли два человека

ДТП с грузовиком в Днепре: погибли два человека

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Детали

2-го февраля в 00:52 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в результате ДТП людей зажало в конструкциях поврежденного автомобиля.

По вызову были направлены дежурные отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля “Chery Tiggo” и грузовика “Renault Magnum”. Столкновение транспортных средств произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского.

На момент прибытия спасателей к месту происшествия, работниками экстренной медицинской помощи был госпитализирован пострадавший пассажир автомобиля “Сһегу” в Городскую клиническую больницу № 16.

Чрезвычайники с помощью буксировочного троса вытащили машину из под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек. Также, произвели отключение аккумуляторных батарей с транспортных средств для предотвращения возгорания автомобилей.

К оказанию помощи привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним

За выходные в Киевской области произошло 80 ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.