Сегодня запланирован телефонный разговор Джонсона и Путина

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, запланированы телефонные переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Джонсона, информирует УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, разговор Джонсона с Путиным состоится во второй половине дня.

Дополнение

Накануне приезда в Киев сообщалось, что Борис Джонсон намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным — призвать его “отойти от пропасти” и пойти на деескалацию ситуации вокруг Украины, но 31 января звонок не состоялся.

Напомним

1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл до Киева.