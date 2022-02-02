Вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев уже почти 380 тысяч

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,67 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 377 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,4 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 74 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 1 февраля в Украине 74 592 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу - 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу - 21 450 человек.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 373 128 человек, получили две дозы - 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу - 17 892 человека, бустерную дозу - 377 548 человек. Всего проведено 30 440 828 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.