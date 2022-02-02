Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию на 8:20 среды, 2 февраля, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Голосеевском.

Кроме этого, движение затруднено по улицам Вадима Гетьмана, Саксаганского, Жилянской, Елены Телиги, Дегтяревской, Большой Васильковской, Щусева.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Гната Хоткевича, Киото.

Движение на мосту Патона было осложнено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно было проехать свободно.

Дополнение

2-3 февраля в западных областях небольшой снег, в юго-восточных областях мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.