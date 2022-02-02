Гололедица и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На части территории Украины сегодня сегодня ожидается снег с дождем, гололедица на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать плюсовых значений. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 2 февраля небольшой снег и мокрый снег, днем в южных и восточных областях с дождем, в Карпатском регионе и на востоке страны умеренные осадки, лишь в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, южных и Днепропетровской областях ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 5-9° мороза.

В Крыму дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 5-8° мороза, днем от 1° мороза до 2° тепла.