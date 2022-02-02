Число смертей от COVID-19 за неделю в мире выросло на 9% - ВОЗ

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во всем мире в течение недели с 24 по 30 января 2022 года число новых случаев COVID-19 осталось таким же, как и на прошлой неделе, а количество новых смертей выросло на 9%. Об этом сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано более 22 миллионов новых случаев и свыше 59 тысяч новых летальных случаев. По состоянию на 30 января 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 370 миллионов подтвержденных случаев и более 5,6 миллиона смертей.

На региональном уровне об увеличении количества новых случаев сообщили регионы Западной части Тихого океана (37%), Восточного Средиземноморья (24%) и Европы (7%), тогда как уменьшение было зафиксировано в регионах Америки ( 20%) и в регионе Юго-Восточной Азии (8%). Количество новых случаев, зарегистрированных в Африканском регионе, осталось на уровне предыдущей недели.

Количество новых смертей за неделю продолжает расти в регионе Юго-Восточной Азии (41%), регионе Восточного Средиземноморья (32%) и регионе Америки (16%), тогда как Африканский регион сообщил о снижении на 7%.

Смертность осталась на уровне предыдущей недели в регионах Европы и Западной части Тихого океана.

На уровне страны наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки (3 279 226 новых случаев; снижение на 34%), Франции (2 357 129 новых случаев; аналогично показателей предыдущей недели), Индии (1 855 258 новых случаев; снижение на 12%), Бразилии (1 283 024 новых случаев; увеличение на 56%) и Германии (1 055 768 новых случаев; увеличение на 48%).

Наибольшее количество новых смертей на прошлой неделе зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (13 558 новых смертей; снижение на 5%), Индии (4682 новых смертей; увеличение на 40%), Российской Федерации (4616 новых смертей; аналогично предыдущей неделе), Бразилии (3321 новая смерть; увеличение на 88%) и Италии (2618 новых смертей; увеличение на 7%).

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 4,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 февраля, - 35 тысяч, рост на 14% по сравнению с предыдущим днем.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по числу смертей от COVID-19.