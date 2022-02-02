Оползень в Эквадоре: число погибших возросло до 24

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В результате оползня в столице Эквадора Кито погибло как минимум 24 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранения получили 48 человек, пропало без вести — 12.

"Мы увидели эту огромную черную реку, которая тянула за собой все, нам пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись", — сказала одна из жительниц города.

Как отметили, власти не исключают возможности повторения оползней. Для людей, которые остались без домов, создали приюты.

Напомним

31 января в столице Эквадора Кито ливни вызвали скопление воды в ущелье возле кварталов Ла-Гаска и Ла-коммуна, в результате чего на жилые дома обрушилась грязь и камни. Также были разрушены сотни дорог и нарушена работа электроснабжения.

Ранее сообщали о 22 погибших и 47 раненых.