Соглашение между Украиной и Турцией о свободной торговле и введение Дня работника ЗАГСа: повестка дня Кабмина

Киев. 2 Февраля. УНН.Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 2 февраля, планирует рассмотреть, в частности, соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией, а также введение профессионального праздника Дня работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом информируетУННсо ссылкой на повестку дня Кабмина.

Детали

Профессиональный праздник Дня работника ЗАГСа предлагают праздновать 11 февраля.

Относительно соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, оно будет способствовать развитию торговли между Украиной и Турецкой Республикой, увеличению экспорта, созданию новых рабочих мест, передаче технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для улучшения доступа к товарам и услугам на рынки Украины и Турецкой Республики.

Кроме этого, правительство планирует принять ряд проектов и постановлений, в частности:

- Об утверждении правил разработки рабочих проектов землеустройства

- Об утверждении порядка контроля за использованием высвобожденных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей

- Об утверждении порядка подачи жалобы на налоговое уведомление лицу-нерезиденту, не зарегистрированному как плательщик налога на добавленную стоимость, и отправки решения по результатам ее рассмотрения

- О внесении изменений в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию программы “Способная школа для лучших результатівˮ

- О внесении изменений в порядок выплаты денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) ими жилых помещений и определению ее размера и условий выплаты

- О внесении изменения в пункт 2 порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке реализации государственной политики в сфере транспорта

- О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно осуществления габаритно-весового контроля и признании такими, что утратили силу, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

- О внесении изменений в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW)

- О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам оплаты труда относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме

Также правительство планирует рассмотреть:

- Подписание рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли

- Некоторые вопросы деятельности акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”.

- Передачу объектов государственной собственности в сферу управления Министерства инфраструктуры.

- Подписание соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере молодежной политики

- Подписание протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов.

Напомним

Украина и Турция начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года и планировали завершить работу по подписанию соглашения о свободной торговле еще в 2018 году.

21 января 2019 года соглашение о свободной торговле подписали Украина и Израиль.