Скандального депутата Трухина исключают из партии "Слуга народа"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Народного депутата Александра Трухина, о котором появилось журналистское расследование о попытке подкупить полицейского на месте резонансного ДТП летом 2021 года, решили исключить из партии "Слуга народа". Об этом в Facebook сообщила в среду председатель партии Елена Шуляк, пишет УНН.

Цитата:

“Как председатель политической партии "Слуга народа“ приняла решение об исключении Александра Трухина из рядов партии. Это будет означать прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии”, — заявила Шуляк в Facebook.

Детали

По ее словам, партия также призывает фракцию “Слуги народа” в Верховной Раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения.

К слову, накануне поздно вечером глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сделал заявление после появления журналистского расследования, указав, что считает, что Александру Трухину "не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа". И что если он не выйдет самостоятельно, "такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование".

Контекст

Накануне в СМИ появилось расследование относительно ДТП с участием нардепа “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места ДТП. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами “давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.