Закон об укреплении теробороны передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в среду, 2 февраля, подписал изменения в некоторые законодательные акты по уточнению задач, основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302), которые касаются укрепления территориальной обороны. Об этом говорится на сайте ВР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что закон существенно расширяет перечень вооружения, которое получат бригады тероборони в случае обострения войны. А также дает возможность бывшим участникам АТО, которые получили ранения, но не хотят оставаться в стороне, — сделать свой вклад.

"Считаю, что это необходимое и вовремя принятое решение, ввиду очередной волны агрессии России. Полноценному национальному сопротивлению быть. Вооруженная, обученная и готовая противодействовать нация даст врагу отпор", — подчеркнул Стефанчук.

Контекст

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины в июле.

18 января в Минобороны сообщили, что в составе Сил территориальной обороны ВСУ (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район), а развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа.