Оккупанты обстреляли пункт пропуска "Гнутово": от ранения военного ВСУ спас личный жетон

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня примерно в 8:30 российские оккупационные войска обстреляли с беспилотника контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

"Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ", — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Одного из военных ЗСУ от ранения спас личный металлический жетон, который остановил осколок гранаты.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", — добавили в пресс-центре ООС.

Напомним

В течение минувших суток, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.