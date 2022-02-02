Глава МИД Франции: пока нет признаков того, что Россия готова "предпринять действия в Украине"

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Пока нет признаков того, что Россия готова предпринять действия в Украине. Об этом заявил в среду телеканалу France 2 министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали



“На данном этапе нет признаков того, что Россия готова предпринять действия в Украине”, — пишет Reuters со ссылкой на заявление Ле-Дриана.

Отмечается, что президент России Владимир Путин во вторник обвинил Запад в умышленном создании сценария, якобы призванного вовлечь его в войну.

Россия ранее собрала десятки тысяч военных на границе с Украиной, но отрицает планы вторжения в страну, пишет агентство.

Дополнение

Министр иностранных дел Франции в минувшую субботу объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок за неделю, 7-8 февраля, и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины, особенно в рамках “нормандского формата”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.