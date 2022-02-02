ДТП с нардепом Трухиным: "слуги народа" и Разумков захотели внеочередного созыва Рады

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Фракция партии "Слуга народа" и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков призвали Верховную Раду собраться на внеочередное заседание относительно ДТП с народным депутатом от СН Александром Трухиным, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что следующее пленарное заседание планировали провести 15 февраля, пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук опубликовала в Telegram заявление главы фракции Давида Арахамии относительно требования созыва внеочередного.

В частности, в заявлении говорится о том, что в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов относительно дел народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича.

"Я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, Генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!" — говорится в сообщении.

В то же время с требованием созвать Верховную Раду на поочередное заседание обратился и бывший спикер парламента.

"Сегодня направил письмо председателю Верховной Рады с требованием созвать внеочередное пленарное заседание парламента для расследования участия народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина в ДТП, а также предполагаемой попытки дать взятку сотруднику полиции. Ожидаем срочного отчета министра внутренних дел Дениса Монастырского и директора Государственного Бюро расследований Алексея Сухачева по скандальному делу Трухина. Закон должен быть один для всех!" - написал Разумков.

На скандальное ДТП отреагировали в партии "Европейская солидарность", отметив требование немедленной отставки министра ВС и директора ГБР.

"ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов. Мы требуем отставки министра ВС, который покрывал преступление, руководителя ГБР, который спустил расследование на тормоза. Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции господина Трухина, это дело должно вести НАБУ. А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить ВР", — говорится в сообщении.

Примечательно, что Рада решила снова сделать перерыв в заседаниях до 16 февраля - на фоне эпидситуации с сообщениями из ВР, что сейчас на COVID-19 болеют 28 народных депутатов и 78 работников Аппарата. И это при том, что и так устроила себе "зимние каникулы" с конца прошлого года до 25 января. Между тем есть опасения относительно рискоа остаться без работающей Рады во время кризиса. Однако, как указывают отдельные депутаты, такое решение может быть спровоцировано и якобы нехваткой голосов для принятия нужных законопроектов.



Что было ранее

Накануне в СМИ появилось расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, а также видео якобы с места ДТП.

На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес пойду", а потом обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.



Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В ГБР заявили, что материалов, обнародованных накануне журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было.



