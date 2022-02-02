Новое видео с Трухиным: Венедиктова зарегистрировала уголовное производство

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Сведения зарегистрированы о предложении дать взятку, сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.

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“Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам Национального антикоррупционного бюро Украины”, — сообщили УНН в ОГП.

Ранее в своем Facebook Венедиктова сообщила, что подследственность в этом производстве определила за НАБУ.

Контекст

Накануне в СМИ появилось расследование с ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места ДТП. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами “давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД после этого заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности.