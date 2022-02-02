США и Турция скоординировали действия по сдерживанию российской агрессии против Украины

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Калын во вторник обсудили сдерживание дальнейшей российской агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном накануне, пишет УНН.

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“Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня разговаривал по телефону с д-ром Ибрагимом Калыном, пресс-секретарем и главным советником президента Турции. Они подчеркнули свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины”, — сказано в заявлении.

Детали

Сообщается также, что советники обсудили региональные вопросы, включая усилия Турции и Армении по нормализации отношений.

При этом, как сообщают СМИ, турецкая государственная телекомпания TRT Haber сообщила, что Калын сказал Салливану, что Турция предоставит “все формы поддержки” разрешению "украинского кризиса", а визит туда в четверг, 3 февраля, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана “внесет вклад в решение проблемы с помощью дипломатии”.

Дополнение

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калын объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы.