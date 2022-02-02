Обучить иммунитет: врач рассказала может ли организм научится распознавать и уничтожать раковые клетки

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Инфекционные заболевания провоцируют иммунную систему организма на усиленную работу. При этом, по словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Максима Ермакова, победить рак такой ответ иммунной системы не может. Но благодаря иммунотерапии, можно научить организм распознавать рак как “врага”, сообщает УНН.

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«Инфекционные заболевания "запускают" иммунный ответ организма. Собственно, так иммунитет и вырабатывается - при встрече организма с вирусами и бактериями, либо вследствие вакцинации, которая запускает аналогичные процессы. Победить рак это, к сожалению, не поможет. Ведь на стадии болезни иммунная система человека не распознает опухолевые клетки как чужеродные и вредоносные. Впрочем, иммунитет можно "научить" определять рак как "врага" благодаря иммунотерапевтическим препаратам. Иммунотерапия - одно из современных и очень перспективных направлений онкологии», - рассказал врач.

По словам Максима Ермакова, в данный момент проводится ряд исследований о влиянии высокой температуры на раковые клетки.

«Что касается высокой температуры, сейчас проводятся определенные исследования и эксперименты в отношении гипертермии в лечении рака. Одним из результатов этих исследований является HIPEC - гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия. Однако, пока что, этот метод имеет весьма ограниченный спектр применения и не доказал своей эффективности в отношении большинства сценариев применения», - объяснил клинический онколог.

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