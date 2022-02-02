Германия начала поиск альтернативных России поставщиков газа - Euractiv

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Германия начала поиск альтернативных поставщиков газа на случай, если импорт из России прекратится из-за "напряженности в Украине", пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Издание отмечает, что Берлин теперь рассматривает возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и других потенциальных поставщиков, о чем заявил вице-канцлер - министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек на заседании немецкого парламента еще 26 января.

По словам Хабека, если газ нельзя будет импортировать по трубопроводам, Германии “придется покупать СПГ”. Однако для импорта "СПГ потребуется необходимая инфраструктура", добавил он, и в настоящее время в Германии нет терминалов для импорта.

Отмечается, что природный газ покрывает более 25% потребления энергии в Германии, и весь газ импортируется по трубопроводам из Норвегии и России. Импорт СПГ до сих пор считался в Германии экономически невыгодным. Когда страна пыталась построить терминалы СПГ в гаванях Брунсбюттеля и Штаде, но эти проекты “пока не могли финансироваться из частных источников”, пояснил Хабек.

“Теперь мы будем энергично решать этот вопрос. То, откуда будет поступать СПГ, также будет определяться рынком. Мы должны покупать там, где СПГ дешевле”, — пообещал он, заявив, что американским поставкам не будет отдано предпочтение.

Как отмечает издание, комментарии Хабека по СПГ сигнализируют об изменении политики Германии. Это также может принести пользу соседним странам. Так, в Германии нет терминалов для СПГ, но она может импортировать его из соседней Бельгии (один терминал), Франции (четыре), Литвы (один), Нидерландов (один) и Польши (один).

Дополнение

Как сообщал ранее Wall Street Journal, европейские чиновники обратились к США за помощью в поиске резервных источников газа, неподконтрольных Москве, на фоне опасений российской агрессии против Украины. По данным издания, в конце января более двух десятков танкеров с СПГ направлялись из США в Европу.

При этом отметим, что накануне стало известно, что российская газовая компания “Газпром” впервые за долгое время забронировала транспортные мощности для транзита природного газа в страны Евросоюза.

Дополнение

Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году в разгаре.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток - 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

24 января "Газпром" заявил об исторически самом низком уровне запасов газа в Украине и Европе.