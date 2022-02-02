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Наставник сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в полуфинал Евро

Наставник сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в полуфинал Евро

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко дал первый комментарий по поводу выхода своей команды в полуфинал Евро-2022, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В четвертьфинале чемпионата Европы-2022 украинцы обыграли Казахстан со счетом 5:3.

Цитата:

"Сейчас даже трудно говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижения. Я горжусь нашей командой - не только футзалистами, но и всеми, кто выполнил эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал — для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра начнем подготовку, пересмотрим матч наших соперников. Хорошо, что у нас на восстановление будет на один день больше. Этот день нам необходим, поскольку игрокам выпала очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас - насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале", - подчеркнул Косенко.

Дополнение

Впервые с 2005 года сборная Украины попала в четверку сильнейших на континентальном первенстве. За право выйти в финал сборная сразится с Россией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, футзал
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