КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина и Турция завтра подпишут соглашение о зоне свободной торговли. Об этом во время заседания правительства в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

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"Имеем на повестке дня действительно историческое решение. Речь идет о соглашении о зоне свободной торговли с Турцией, которое будет сегодня одобрено на заседании правительства. Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение соответствовало интересам украинского бизнеса", — сказал Шмыгаль.

"Подписание (соглашения — ред.) планируется уже завтра в присутствии президентов Украины и Турции", — добавил он.

Детали

По словам премьера, правительство утвердит еще четыре соглашения с Турцией о сотрудничестве в различных отраслях. Во-первых, речь идет о рамочном соглашении по сотрудничеству в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли.

Также утвердят соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и изменения в соглашения, касающиеся усиления сотрудничества правоохранительных органов наших стран.

"В целом завтра планируется подписать 12 межгосударственных соглашений между Турцией и Украиной", — добавил премьер.

Напомним

Украина и Турция начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года и планировали завершить работу по подписанию соглашения о свободной торговле еще в 2018 году.

21 января 2019 года соглашение о свободной торговле подписали Украина и Израиль.