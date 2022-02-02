Правительство одобрило соглашение о свободной торговле с Турцией

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду одобрил проект соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики, передает корреспондент УНН.

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“С заключением этого соглашения все дружественные страны Черного моря — Грузия, Болгария, Молдова, Румыния, Турция и Украина — будут объединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами происхождения”, — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время презентации соглашения.

Детали

С ее слов, основа соглашения — это обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций, еще на 1 348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин.

“На сегодня Украина возит в Турцию лишь десятую часть этих товаров”, — сказала министр.

Дополнение

Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли 3 февраля, во время визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Две страны начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года и планировали завершить работу по подписанию соглашения о свободной торговле еще в 2018 году.