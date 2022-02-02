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Новости: Политика
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Кабмин согласовал увольнение главы КОГА Володина

Кабмин согласовал увольнение главы КОГА Володина

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя Киевской областной государственной администрации. Также был принят еще ряд кадровых решений. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Так, по данным Мельничука, было уволено/согласовано увольнение:

- Лещука Юрия Витальевича с должности первого заместителя председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;

- Володина Василия Геннадиевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Правительство согласовало назначение:

- Козырева Павла Генриховича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Кулебы Алексея Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации.

По информации Мельничука, правительством было возложено исполнение обязанностей/согласовано временное возложение исполнения обязанностей:

- Директора государственного учреждения "Школа супергероев" на Смирнову Евгению Игоревну;

- Директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности “Укрспирт” на Жадобина Виталия Игоревича;

- Директора государственного предприятия “Украинский центр “Безопасность” на Онуфриенко Вячеслава Николаевича.

Добавим

Как писал УНН, ранее Кабинет Министров согласовал увольнение председателя Хмельницкой районной государственной администрации.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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