Правительство расширило "тысячу за COVID-вакцинацию" на подростков

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение расширить программу президента "еПоддержка". Тратить средства за вакцинацию от COVID-19 теперь смогут дети в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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"Подростки 14-18 лет отныне смогут воспользоваться программой поддержки. Правительство сегодня расширило инициативу президента", - написал премьер в своем Telegram-канале.

Детали

С его слов, кроме стандартных целей на спорт, кино, театры, путешествия, средства программы можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Шмыгаль сообщил также, что в ближайшей перспективе правительство планирует предоставить возможность вакцинированным людям с инвалидностью I и II группы приобретать лекарственные средства по программе "еПоддержка".

По данным премьера, люди в возрасте от 60 лет уже потратили более 132 млн грн на лекарственные средства за 9 дней после расширения программы. Всего в рамках "еПоддержки" украинцы потратили 2,3 млрд грн.

Как уточнил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сегодня Кабмин расширил перечень сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы, в частности, на сферу образования (на оплату получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, получения профессионального/профессионально-технического, профессионального, высшего образования, питание в учебных заведениях и проживание в общежитиях учебных заведений).

Также, по его словам, разрешили приобрести за средства программы "еПоддержка" печатные средства массовой информации, товары спортивного назначения, а также школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Напомним

Кабинет министров Украины в конце января расширил программу президента "еПоддержка". Люди от 60 лет с 24 января могут тратить средства за вакцинацию против COVID-19 на лекарства.



