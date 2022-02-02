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Новости: Криминал и ЧП
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Дело ЧВК: суд еще на два месяца продлил арест Семенченко

Дело ЧВК: суд еще на два месяца продлил арест Семенченко

Семен Семенченко

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Сообщение об этом по итогам заседания появилось на странице Семенченко в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

"Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Дополнение

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством вооруженного военизированного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой общественности, как "внештатный агент НАБУ".

Суд после этого отправил Семенченко под стражу.

Источник: УНН
Теги: аресты, Семен Семенченко
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