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У работников ЗАГСов появится собственный праздник: Кабмин согласовал проект

У работников ЗАГСов появится собственный праздник: Кабмин согласовал проект

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании согласовал проект указа президента о Дне работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Установить в Украине профессиональный праздник — День работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния, который будут отмечать ежегодно 11 февраля", - говорится в тексте указа.

Детали

Как указано в пояснительной записке, с обретением независимости Украины 24 декабря 1993 года впервые был принят закон Украины "Об органах регистрации актов гражданского состояния", который регулировал правовые и организационные основы деятельности органов регистрации актов гражданского состояния Украины.

Закон вступил в силу 11 февраля 1994 года.

Напомним

2 февраля Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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