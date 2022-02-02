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Сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет весна

Сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет весна

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Весна в этом году придет по расписанию, но будет довольно нестабильной и прохладной. Такой прогноз сегодня дал сурок Тимкó III в Харьковской области, что объявила одна из организаторов мероприятия Надежда Токарская, пишет УНН.

Цитата:

"Несмотря на то, что Тимкó не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", — сказала Токарская.

Справочно

Сегодня в мире отмечают День сурка. Поэтому по традиции разбудили сурка Тимкá III.

День сурка не случайно отмечают именно сегодня, ведь по старому стилю этот день - Сретение Господне, день, когда зима встречается с весной.

Источник: УНН
Теги: погода, весна, сурок
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