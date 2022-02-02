В НАТО не стали комментировать появление в СМИ "ответа" на требования России

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В НАТО не будут комментировать публикацию в El Pais ответа США и Альянса на требования РФ в отношении "гарантий безопасности", пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Представитель НАТО, как указано, отказался подтвердить текст, заявив: "Мы никогда не комментируем предполагаемых утечек".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве известно об этом сообщении СМИ, но добавил: "Мы ничего не публиковали, и я не хочу это комментировать".

Ранее

В СМИ просочились "ответы" США и НАТО на требования России относительно "гарантий безопасности".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.