Присоединятся к ВСУ или уедут за границу: что будут делать украинцы в случае вторжения России – опрос

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В случае нового вторжения России примерно 43% украинцев готовы противостоять агрессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, информирует УНН.

Детали

10,5% опрошенных украинцев готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины на фронте.

9% присоединились бы к добровольческим силам, а еще 23% готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой или как донор крови).

Просто постараются выжить и не будут делать ничего особенного — 18,5%.

Выехать из страны может попробовать 4% респондентов.

В то же время 22,5% украинцев вообще не верят, что новое вторжение когда-нибудь произойдет.

Добавим

Опрос провели с 17 до 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Напомним

Угрозу военного вторжения России в Украину считают реальной 44,9% украинцев.