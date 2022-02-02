Присоединятся к ВСУ или уедут за границу: что будут делать украинцы в случае вторжения России – опрос
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В случае нового вторжения России примерно 43% украинцев готовы противостоять агрессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, информирует УНН.
Детали
10,5% опрошенных украинцев готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины на фронте.
9% присоединились бы к добровольческим силам, а еще 23% готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой или как донор крови).
Просто постараются выжить и не будут делать ничего особенного — 18,5%.
Выехать из страны может попробовать 4% респондентов.
В то же время 22,5% украинцев вообще не верят, что новое вторжение когда-нибудь произойдет.
Добавим
Опрос провели с 17 до 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.
Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.
Напомним
Угрозу военного вторжения России в Украину считают реальной 44,9% украинцев.