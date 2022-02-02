Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,1375  EUR: 31,89 0,1411 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив

Затопило дома и авто: в оккупированной Ялте произошла авария на центральном водоводе

Затопило дома и авто: в оккупированной Ялте произошла авария на центральном водоводе

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В оккупированной Ялте в районе вул. Крупской, 48 произошла авария на центральном водоводе, затоплена часть домов и автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила подконтрольная Кремлю председатель Ялты Янина Павленко, передает УНН.

Цитата

“Сегодня в 12.00 на 10 микрорайоне произошел порыв центрального водовода. Водой оказались подтоплены некоторые первые этажи зданий и автомобили. Я прошу всех, у кого пострадало имущество, обратиться с заявлением по телефону 112. Сейчас вся ситуация полностью под контролем. Водоканал устранил порыв. Без воды, обещают, никто не останется”, — сообщила Павленко.

Напомним

Летом 2021 года на оккупированный Крым после длительного засушливого периода обрушились ливни, которые вызвали наводнения. Больше всего в июне и июле от наводнений пострадали Ялта и Керчь. В августе из-за осадков восточные регионы Крыма вновь оказались затопленными.

В ноябре 2021 года рабочие во время расчистки русла реки в Ялте обнаружили тело женщины, которая исчезла во время июньского потопа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.