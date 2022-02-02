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Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов

Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет министров Украины обновил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

“Утверждено в новой редакции, с учетом нового административно-территориального устройства Украины, населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения”, — написал Мельничук.

Детали

В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация распоряжения осуществляется в пределах расходов из государственного бюджета, предназначенных на соответствующие цели. Кроме того, принятие документа не повлияет на развитие регионов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и другие сферы общественных отношений.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как этого хотел бы Кремль.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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