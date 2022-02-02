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Бывший нападающий "Динамо" и "Карпат" перешел в клуб испанской Примеры

Бывший нападающий "Динамо" и "Карпат" перешел в клуб испанской Примеры

Лукас Перес

КИЕВ. 2 февраля. УНН. ФК "Кадис" из испанской Примеры объявил о подписании 33-летнего форварда "Эльче" Лукаса Переса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Контракт с игроком подписан до лета 2023 года.

Новый клуб опытного спортсмена идет на 18-й позиции в Примере. Следующий матч новая команда Переса проведет 2 февраля против "Валенсии" в 1/4 финала Кубка Испании.

Примечательно, что на протяжении карьеры Перес играл за "Райо Вальекано", "ПАОК", "Депортиво", "Арсенал", "Вест Хэм" и "Алавес". С 2011 по 2014 годы нападающий выступал за "Карпаты" и "Динамо".

Дополнение

В первой половине сезона Лукас выступал за "Эльче" (18 матчей, 2 гола и 1 ассист).

Источник: УНН
Теги: футбол
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