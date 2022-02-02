В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") предложила полностью заблокировать в стране социальную сеть TikTok, передает УНН со ссылкой на сообщение политсилы.

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"Нужно ужесточать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok", - говорится в заявлении партии, размещенном на сайте "Адолат".

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Депутаты при этом признают, что, несмотря на ограничения, существующие в стране, пользователи TikTok имеют доступ к этой социальной сети через VPN-приложения.

Ранее с предложением заблокировать в стране TikTok выступил лидер Демократической партии "Миллий тикланиш" ("национальное возрождение") Алишер Кадыров.