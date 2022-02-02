Байден официально одобрил отправку американских войск в Европу на фоне российской угрозы - CNN

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит в среду, что войска будут развернуты “в ближайшие дни”, сообщили CNN американские официальные лица, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц, на которых ссылается телеканал, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Ожидается, что Пентагон объявит, что тысячи дополнительных американских военнослужащих будут развернуты в передовых точках в Европе.

"По словам источников, развертывание будет включать примерно 2000 американских военнослужащих в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию", - сообщает телеканал.

США привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования НАТО и будут нужны силы США. Но США и НАТО уже имеют десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которые можно использовать для любого дополнительного развертывания в странах восточноевропейских союзников.

Источники, как указывается, сообщили, что "часть войск, которые будут развернуты в ближайшее время, уже размещены в Европе, тогда как остальные прибудут из тех, что находятся в США и уже в состоянии повышенной боевой готовности".

Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО еще не задействовала многонациональные силы реагирования, отмечает телеканал.

Ранее

На прошлой неделе CNN сообщил, что США и несколько их союзников обсуждали вопрос о развертывании дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО в качестве демонстрации поддержки перед лицом продолжающейся агрессии Москвы.

Байден заявил в прошлую пятницу, что перебросит силы “в ближайшее время”, поскольку Россия продолжает наращивать силы вблизи Украины, вызывая опасения по поводу возможного дальнейшего вторжения, даже несмотря на дипломатические усилия по деэскалации напряженности.