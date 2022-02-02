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Новости: Экономика
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Швеция выделила Украине более 5 млн долларов помощи

Швеция выделила Украине более 5 млн долларов помощи

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Власти Швеции выделили для Украины 50 млн шведских крон (примерно 5,4 млн долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Детали

Как отметили, Швеция вместе с Великобританией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для укрепления устойчивости Украины из-за конфликта в юго-восточном регионе.

"Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на востоке и юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию", — заявила министр по вопросам сотрудничества с целью развития Матильда Ернкранс.

Добавили, что фонд дополнит помощь ООН. В декабре 2021 года в Швеции приняли стратегию содействия региональным реформам в Восточной Европе на период 2021-2027 годов. В документе заложено финансирование в размере 6,6 млрд шведских крон (705 млн долларов).

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. рРоссийских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция
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