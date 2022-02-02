Киев получил запрос Вашингтона на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов Америки в Киеве. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с украинскими журналистами, передает корреспондент УНН.

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“Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджет Бринк послом Соединенных Штатов в Украину, и Министерство иностранных дел уже запустило соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры”, — сказал Кулеба.

Детали

Как пояснил министр, это решение не принимается “просто в кабинете”. В каждой стране есть определенная процедура, которую надо пройти, и после этого принять решение.

“Мы эту процедуру запустили, и когда вся информация будет собрана, будет приниматься политическое решение”, — добавил он.

Дополнение

СМИ сообщили накануне, что в Украине одобрили кандидата на должность посла США. Американская сторона предложила на должность Бриджит Бринк.

С мая 2019 года должность главы посольства США в Киеве остается вакантной, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы. В мае 2019 года она покинула должность по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, он обвинил ее в нелояльности.