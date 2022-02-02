Мир без онкологий: как изменились показатели смертности от рака в Украине и США

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За последние 30 лет (С 1991 по 2019 гг - ред.) смертность от рака в Америке снизилась на 32%, передает УНН со ссылкой на данные Американского онкологического сообщества.

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“Этот успех объясняется, во многом, тем, что курящих стало меньше, что привело к снижению заболеваемости раком легких и другими видами рака, связанными с курением. Ускорение снижения уровня смертности от рака говорит о силе профилактики, скрининга, ранней диагностики, лечения и общих намерений и потенциала жителей страны приблизиться к “миру без рака”, — говорится в сообщении.

Тем не менее рак продолжает оставаться второй по распространенности причиной смерти в США после сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, согласно исследованиям Американского онкологического сообщества, по меньшей мере 42% прогнозируемых новых случаев рака потенциально можно предотвратить. Это включает 19% случаев рака, вызванных курением, и не менее 18% случаев, вызванных сочетанием избыточной массы тела, употребления алкоголя, плохого питания и отсутствия физической активности.

Ситуация в Украине

За год в Украине, согласно статистическим данным, смертность от злокачественных новообразований уменьшилась на 4%. Так, за январь-ноябрь 2021 года в Украине от рака умерло 67 тыс. 750 человек, тогда как в январе-ноябре 2020 года этот показатель достигал 70 тыс. 675 человек.

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По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD, в настоящее время многие виды рака, особенно на ранних стадиях эффективно поддаются лечению. Все зависит от конкретного заболевания, общего состояния пациента и его морального настроя. Главное — вовремя выявить болезнь. А для этого всем людям, независимо от рисков, следует регулярно проходить скрининговые обследования. Они не снижают риск, но позволяют выявить опасное заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.