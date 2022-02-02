Байден отправляет около 2 тыс. военных в Польшу и Германию, еще тысячу перебрасывают в Румынию - AP

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент США Джо Байден отправляет около 2 тысяч военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы, со ссылкой на официального представителя США сообщает AP, пишет УНН.

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"Президент Джо Байден на этой неделе отправляет около 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, в Польшу и Германию, а также отправляет часть пехотной эскадрильи Stryker численностью около 1000 военнослужащих, базирующихся в Германии, в Румынию", о чем сообщил высокопоставленный чиновник администрации в среду, пишет издание.

Детали

Этот шаг, как указано, сделан на фоне зашедших в тупик переговоров с Россией по поводу наращивания ее военной мощи у границ Украины. И он подчеркивает растущие в Европе опасения по поводу того, что президент России Владимир Путин готов вторгнуться в Украину, а более мелкие страны НАТО на восточном фланге опасаются, что они могут стать следующими, отмечает издание.

Ранее

2 февраля CNN сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит в среду, что войска будут развернуты “в ближайшие дни”.

По данным источников телеканала, развертывание будет включать примерно 2000 американских военнослужащих в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.