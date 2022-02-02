Кулеба: нет достоверных дат начала российской агрессии против Украины

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На сегодня нет достоверных дат начала новой российской агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с украинскими журналистами, комментируя предстоящие учения России и Беларуси, передает корреспондент УНН.

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"Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, в рефлексиях у наших экспертов, граждан, но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что Украина пережила уже много учений и российских, и российско-белорусских. Он заверил, что Украина внимательно следит за ситуацией, так же как ее западные партнеры.

"Если эти учения начнут эволюционировать во что-то другое, мы мгновенно это увидим и подготовимся", - подчеркнул он.

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Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ "Союзная решимость - 2022", которые состоятся с 10 по 20 февраля. Минск заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Развертывание войск РФ в Беларуси к северу от Украины является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, которое вызвало опасения Запада, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.

Министр обороны Украины заявил, что российские войска, которые прибывают на обучение в Беларусь, по своему составу больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу.



