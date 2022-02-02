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На рынке в столице Конго оборвался высоковольтный кабель, погибли 26 человек

На рынке в столице Конго оборвался высоковольтный кабель, погибли 26 человек

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Двадцать шесть человек погибли в результате обрыва и падения высоковольтного кабеля на дома и рынок на окраине конголезской столицы Киншасы в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Среди пострадавших 24 женщины и двое мужчин, еще двое человек получили серьезные ранения, сообщил официальный представитель правительства Демократической Республики Конго Патрик Муйя.

В заявлении национальной электроэнергетической компании говорится о том, что линия упала во время сильного дождя в среду утром.

Компания выразила соболезнования семьям погибших.

"Сегодня утром женщины и мужчины погибли от удара током в результате ужасной аварии на рынке Матади-Кибала после разрыва фазного провода из-за плохой погоды,- заявил премьер-министр Сама Луконде.

Муйя добавил, что он и премьер-министр посетили место происшествия и что правительство проведет кризисное совещание.

Источник: УНН
Теги: Африка, Конго
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