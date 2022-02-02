Украина остается стратегическим партнером глобальной продовольственной безопасности несмотря на внешние угрозы - UBTA

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина играет ключевую роль в сохранении и поддержании глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил руководитель брюссельского офиса UBTA Назар Бобицкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

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"Украинские производители продолжают работать над выполнением контрактных обязательств, в том числе и по экспортным контрактам", - отметил он.

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Вместе с тем, Бобицкий выразил опасения относительно расшатывания продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Африке в случае если Россия разожжет в Украине еще один вооруженный конфликт, добавил он.

"Существуют определенные риски срыва контрактов, которые находятся вне контроля наших производителей. Если есть, например, физический риск военных действий и угроза рабочим предприятия", - сказал Бобицкий.

В целом, сегодня незначительная доля общего импорта агропродовольственной продукции в ЕС поступает из Украины. Так, украинский экспорт составил 4,9% общего импорта агропродовольственных товаров ЕС в 2020 году, напомнил Бобицкий.

"Следовательно было бы преувеличением говорить, что ЕС очень зависит от украинской агропродукции. А экспорт продовольствия и агроторговля в Европе очень диверсифицированы", - уточнил он.

В то же время важно учитывать снабжение для отдельных направлений, говорит Бобицкий.

"Например, 88 % подсолнечного масла в ЕС поступает из Украины. Около 49 % импорта кукурузы в ЕС происходит из Украины; для импорта рапса этот показатель составляет 41 %", - резюмировал он.