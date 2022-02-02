В Кировоградской области во время пожара в многоэтажке погиб один человек, еще трое пострадали

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Кропивницком во время пожара в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома погиб один человек, трое человек пострадало. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области.

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"2 февраля в 15:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Попова. На месте происшествия работают 7 единиц техники и 28 человек личного состава 1-го ДПРЗ м. Кропивницкий", - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что в 16:44 пожар был локализован на площади 60 кв м, а в 17:03 ликвидирован.

"По предварительной информации, три человека пострадали, 1 - погибший. Спасены 10 человек. Все обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Добавим

В СМИ сообщают, что в жилом доме произошел взрыв.

Дополнение

Четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы в результате пожара, который произошел в ночь на 2 февраля в Одессе.



