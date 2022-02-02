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Мы никогда не просили партнеров направить в Украину войска - Кулеба

Мы никогда не просили партнеров направить в Украину войска - Кулеба

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина никогда не просила западных партнеров направить в страну войска, чтоб те воевали на ее стороне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов в среду, передает УНН.

Цитата

“Украина усвоила горький урок. В конце концов, вы можете рассчитывать только на себя. И именно поэтому мы никогда не поднимали вопрос о том, чтобы просить зарубежные страны направить свои войска для борьбы за нас”, — заявил министр.

Детали

Он подчеркнул, что что за Украину воюет украинская армия, а граждане защищают свою землю.

В то же время, по словам дипломата, намного легче противостоять российской агрессии с поддержкой друзей, организованной по трем направлениям: дипломатия и политическое “общение, санкции и военная оборона.

В конце концов, я полностью доверяю нашей способности защитить страну”, — добавил Кулеба.

Добавим

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина

В тексте упоминаются

Кубив Степан
Кубив Степан
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