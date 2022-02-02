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Новости: Общество
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Завтра из-за визита президента Турции в Киеве могут ограничить движение транспорта

Завтра из-за визита президента Турции в Киеве могут ограничить движение транспорта

Реджеп Эрдоган

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Завтра, 3 февраля, в Киев с официальным визитом приедет президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. В связи с этим в некоторых районах столицы могут временно ограничить движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

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"3 февраля в связи с официальным визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов", — говорится в сообщении.

Добавим

По данным пресс-службы Офиса президента Украины, в 13:00 в Мариинском дворце в Киеве проведут официальную церемонию встречи.

В 15:25 лидеры двух стран встретятся с представителями СМИ.

Напомним

Украина и Турция 3 февраля подпишут соглашение о зоне свободной торговли.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган
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