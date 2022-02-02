У США нет ни ракет, ни боевых частей в Украине. У России есть и то, и другое: министр об ответах на требования Москвы о “гарантиях”

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина не возражает, если Россия выведет свои войска из Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов в среду, отвечая на вопрос об одном из пунктов опубликованных сегодня ответов США и НАТО на требования России о “гарантиях безопасности”, передает кореспондент УНН.

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“Хочу отметить, что если у США нет ни ракет в Украине, ни их боевых частей в Украине, то у России есть и то, и другое. И если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти”, — отметил министр.

“Так что нет, у нас нет возражений против вывода Россией своих войск, личного состава и оружия с территории Украины”, — добавил он.

Контекст

В среду испанская газета El País опубликовала якобы полные версии ответов США и НАТО на требования РФ о предоставлении так называемых “гарантий безопасности”.



В них, среди прочего, НАТО и США заявили, что готовы исключить долгосрочное размещение в Украине боевых подразделений и наземных ракетных систем, если Москва возьмет на себя аналогичные обязательства.