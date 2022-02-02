В Украине одобрили Нацплан вакцинации от COVID-19 на 2022 год: акцент на бустер

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Общая стратегия прививки будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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"Национальный план вакцинации предусматривает, что общая стратегия вакцинации против COVID-19 будет заключаться в ревакцинации бустерною дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил ни одной дозы. Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что предусмотрено, что до конца 2022 года областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% лиц в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска.

Также государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в том числе с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/пребывания.

"Важно, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждению региональных планов по вакцинации на 2022 год", - информирует Минздрав.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,67 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 377 тысяч человек.

22 декабря 2021 года в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.