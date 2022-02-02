Какие виды рака наиболее распространены среди женщин и мужчин

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинские мужчины чаще болеют злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легких, а женщины — злокачественными новообразованиями молочной железы, передает УНН со ссылкой на Бюллетень Национального канцер-реестра “Рак в Украине, 2019-2020”.

Детали

Так, у мужчин наибольший удельный вес в структуре заболеваемости имеют рак трахеи, бронхов и легких (суммарно 15,3%, - ред.). У женщин превалируют злокачественные новообразования молочной железы - 20,3%.

Также, у мужчин частыми бывают случаи заболевания злокачественными новообразованиями предстательной железы - 12,4%, немеланомные злокачественные новообразования кожи - 9,9%, ободочной кишки - 6,8%, желудка - 6,7%, прямой кишки - 6,3%, мочевого пузыря - 5,5%, почек - 4,2%.

Среди женщин превалируют немеланомные злокачественные новообразования кожи - 12,9%, тела матки - 9,5%, ободочной кишки - 6,6%, шейки матки - 5,4%, яичника - 4,9%, прямой кишки - 4,8%, желудка - 4,2%.

По словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Максима Ермакова, женщины обращаются к врачам чаще, чем мужчины.

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“По статистике LISOD, около 64% наших пациентов именно женщины. Эти цифры вполне коррелируются с официальными данными Национального канцер-реестра Украины. Возможно это связано с тем, что украинки традиционно больше заботятся и о своем здоровье, и о здоровье родных. Ведь по мировой статистике ВОЗ, онкологические заболевания у мужчин встречаются примерно на 15% чаще, чем у женщин”, - отметил клинический онколог.

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