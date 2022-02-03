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В Лондоне при посадке едва не перевернулся пассажирский самолет

В Лондоне при посадке едва не перевернулся пассажирский самолет

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Лондоне при посадке в аэропорту Хитроу едва не перевернулся пассажирский самолет авиакомпании British Airways, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Издание опубликовало видео. На опубликованных кадрах видно, как самолет заходит на посадку и его начинает раскачивать. Причиной стал сильный ветер - скоростью достигала 144 км/ч. Самолет начал раскачиваться из стороны в сторону, почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, затем он накренился на левый бок и чуть не ударился о землю хвостом. Пилоту пришлось взлететь и уйти на второй круг.

Летный экипаж со второй попытки благополучно посадил самолет. Никто не пострадал.

Источник: УНН
Теги: самолет, Лондон
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