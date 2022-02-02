Путин назначил Поклонскую, которая отказалась от должности посла РФ в Кабо-Верде, заместителем главы Россотрудничества

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, информирует УНН.

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"Назначить Поклонську Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.

Детали

Указ, как уточняется, вступает в силу со дня его подписания. Еще одним распоряжением Путин снял Поклонскую с должности посла России в Кабо-Верде, отмечается на портале правовой информации.

Добавим

19 января в МИД России сообщили, что планы Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

На должность посла в островном государстве, что находится в Западной Африке, Поклонская была назначена указом Путина 13 октября.

С 2012 до 2014 года Поклонская занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Поклонская в течение двух лет возглавляла "прокуратуру" Республики Крым.