Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,1375  EUR: 31,89 0,1411 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Украина-Польша-Британия: эксперт рассказал, что необходимо новому альянсу для сдерживания России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
3690

Путин назначил Поклонскую, которая отказалась от должности посла РФ в Кабо-Верде, заместителем главы Россотрудничества

Путин назначил Поклонскую, которая отказалась от должности посла РФ в Кабо-Верде, заместителем главы Россотрудничества

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, информирует УНН.

Цитата

"Назначить Поклонську Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.

Детали

Указ, как уточняется, вступает в силу со дня его подписания. Еще одним распоряжением Путин снял Поклонскую с должности посла России в Кабо-Верде, отмечается на портале правовой информации.

Добавим

19 января в МИД России сообщили, что планы Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

На должность посла в островном государстве, что находится в Западной Африке, Поклонская была назначена указом Путина 13 октября. 

С 2012 до 2014 года Поклонская занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Поклонская в течение двух лет возглавляла "прокуратуру" Республики Крым.

Источник: УНН
Теги: Россия, Наталья Поклонская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.