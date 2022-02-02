Вице-премьер Ирина Верещук: новый Фонд - это не только о деньгах, но и о доверии между партнерами

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, в Киеве состоялось подписание меморандума о создании фонда “Партнерство за сильную Украину”, передает УНН.

Детали

Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, которые пострадали от вооруженной агрессии России, предотвращением дальнейшей эскалации и подготовкой к социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предполагается, что первая фаза реализации программы Фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 миллионов фунтов стерлингов (1,3 млрд гривен — ред.).

Будут финансировать Фонд, разработанный в сотрудничестве с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, пять государств: Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция и США.

Торжественная церемония начала работы Фонда состоялась под председательством Вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Также в церемонии подписания Меморандума о создании Фонда приняли участие представители государств-партнеров, а именно: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, посол Канады в Украине Лариса Галадза, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, посол Швейцарии в Украине Клод Уайлд, поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители Кабинета Министров, Офиса Президента Украины, областных государственных администраций Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также Украинского национального центра развития мира.

Мероприятие открыла с речью вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Цитата

“Этот Фонд не только о деньгах. Это о доверии между партнерами. Это о помощи не на словах, а на деле, и не когда-нибудь, а здесь и сейчас, когда эта помощь наиболее нужна”, — резюмировала вице-премьер.